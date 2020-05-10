[目的/ 意义] 通过研究战略性新兴产业集群网络的演化规律,为我国战略新兴产业集群网络的发展提供理论参考。[方法/ 过程]结合无标度网络理论的知识,构建了企业具有适应力进入和反择优退出机制的战略性新兴产业集群网络的演化模型,并通过MATLAB 进行仿真分析,探讨了企业进入和退出机制对战略性新兴产业集群网络演化的影响。[结果/ 结论]结果表明:随着网络演化过程中每次删除边的数量不断增加,网络的度分布越来越小;删除边越多的网络其聚类系数越小,这体现了删除边的连接与聚类系数呈现负相关;演化过程中删除边越少的情况,网络的平均路径长度越小。