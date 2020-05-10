[1]龚花萍 刘嘉良 余建兵.面向区域科技创新的竞争情报联动供给服务模式研究*[J].情报杂志,2020,(05):64.
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面向区域科技创新的竞争情报联动供给服务模式研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年05期
- 页码:
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64
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-05-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Competitive Intelligence Linked Supply Service Mode forRegional Scientific and Technological Innovation
- 作者:
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龚花萍1 刘嘉良1 余建兵2
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1. 南昌大学管理学院 南昌 330031;2. 陕西铁路工程职业技术学院 渭南 714000
- 关键词:
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区域科技创新; 竞争情报服务; 联动供给服务模式
- 摘要:
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[目的/ 意义]面向区域科技创新的竞争情报需求,构建面向多资源整合、多机构联动、多信息共享的竞争情报联动供给服务模式。[方法/ 过程]根据区域科技创新主体需求,以大数据、互联网+、智能+等为支撑,构建以区域科技创新需求为主导,多方资源协作共享的竞争情报联动服务体系。[结果/ 结论]结合在区域科技创新驱动下竞争情报服务体系的构建,探讨区域竞争情报线下数据融合、线上协同服务的联动供给服务模式,旨在为区域科技创新发展提供高质、高效的竞争情报服务。
更新日期/Last Update:
1900-01-01