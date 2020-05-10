[目的/ 意义]面向区域科技创新的竞争情报需求,构建面向多资源整合、多机构联动、多信息共享的竞争情报联动供给服务模式。[方法/ 过程]根据区域科技创新主体需求,以大数据、互联网+、智能+等为支撑,构建以区域科技创新需求为主导,多方资源协作共享的竞争情报联动服务体系。[结果/ 结论]结合在区域科技创新驱动下竞争情报服务体系的构建,探讨区域竞争情报线下数据融合、线上协同服务的联动供给服务模式,旨在为区域科技创新发展提供高质、高效的竞争情报服务。