[目的/ 意义]为了进一步研究人因失误的发生机理、实现控制人因失误出现的频率,防止人因失误的发生,开展基于安全信息认知过程(SICP)的人因失误机理和预防研究。[ 过程/ 方法] 首先,研究安全信息认知过程中的安全信息流的结构及系统安全信息流,为人因失误机理的研究奠定基础;其次,在上述研究基础上构建人因失误机理模型;最后,以人因失误的影响因素为依据,构建人因失误预防程序,并将其应用于天津港火灾爆炸事故。[ 结果/结论]研究结果表明,人因失误的主要影响因素包括安全信息认知过程中的信宿、信源、信道、安全方法和安全信息流动状况。同时,该人因失误预防方案具有极高的可靠性和实用性。