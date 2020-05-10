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[1]陈沅江 冯 伟.基于SICP 的人因失误机理和预防研究[J].情报杂志,2020,(05):175.
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基于SICP 的人因失误机理和预防研究
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《情报杂志》
[ISSN:
1002-1965
/CN:
61-1167/G3
]
卷:
期数:
2020年05期
页码:
175
栏目:
出版日期:
2020-05-10
文章信息/Info
Title:
Research on Mechanism and Prevention of Human Error Based on SICP
作者:
陈沅江 冯 伟
中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083
关键词:
信息科学
;
安全信息认知过程(SICP)
;
人因失误
;
安全信息流
摘要:
[目的/ 意义]为了进一步研究人因失误的发生机理、实现控制人因失误出现的频率,防止人因失误的发生,开展基于安全信息认知过程(SICP)的人因失误机理和预防研究。[ 过程/ 方法] 首先,研究安全信息认知过程中的安全信息流的结构及系统安全信息流,为人因失误机理的研究奠定基础;其次,在上述研究基础上构建人因失误机理模型;最后,以人因失误的影响因素为依据,构建人因失误预防程序,并将其应用于天津港火灾爆炸事故。[ 结果/结论]研究结果表明,人因失误的主要影响因素包括安全信息认知过程中的信宿、信源、信道、安全方法和安全信息流动状况。同时,该人因失误预防方案具有极高的可靠性和实用性。
相似文献/References:
[1]李健,柯平.
我国社会信息学研究[J].
情报杂志,2010,(10):59.
[2]冯 伟 陈沅江 黄思琪 成霜怡.
SIC 过程与安全信噪的相关问题研究[J].
情报杂志,2019,(11):181.
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更新日期/Last Update:
1900-01-01