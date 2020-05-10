[1]陈仕吉 江文森 康温和 邱均平.论文被引频次的影响因素研究*[J].情报杂志,2020,(05):83.
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论文被引频次的影响因素研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年05期
页码:
83
栏目:
出版日期:
2020-05-10

文章信息/Info

Title:
The Study on Influential Factors of Citation Impact
作者:
陈仕吉1 江文森2 康温和2 邱均平1
1. 杭州电子科技大学中国科教评价研究院 杭州 310018;2. 加拿大蒙特利尔大学图书馆与信息科学学院 蒙特利尔 H3C 3J7
关键词:
被引频次影响因素论文特征Tobit 回归模型
摘要:
[目的/ 意义] 探讨论文被引频次的影响因素及其关系,有助于在计量评价过程中合理地使用基于被引频次的计量指标。[方法/ 过程]以Web of Science 数据库2000 年发表的所有论文为基础,利用Tobit 多元回归模型探索作者数、机构数、跨学科性、国内合作、国际合作和参考文献数量6 个常见的影响因素对论文被引频次的影响。[ 结果/ 结论]研究发现机构数存在明显的多重共线性,因此进一步通过全子集回归分析筛选最佳回归模型。研究结果表明,作者数、机构数、跨学科性、国际合作和参考文献数量对论文被引频次有积极的影响,其中国内合作对被引频次的影响力很微弱,容易受到机构数的干扰,而机构数和参考文献数量是论文特征中影响被引频次最重要的因素。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01