[目的/ 意义] 探讨论文被引频次的影响因素及其关系,有助于在计量评价过程中合理地使用基于被引频次的计量指标。[方法/ 过程]以Web of Science 数据库2000 年发表的所有论文为基础,利用Tobit 多元回归模型探索作者数、机构数、跨学科性、国内合作、国际合作和参考文献数量6 个常见的影响因素对论文被引频次的影响。[ 结果/ 结论]研究发现机构数存在明显的多重共线性,因此进一步通过全子集回归分析筛选最佳回归模型。研究结果表明,作者数、机构数、跨学科性、国际合作和参考文献数量对论文被引频次有积极的影响,其中国内合作对被引频次的影响力很微弱,容易受到机构数的干扰,而机构数和参考文献数量是论文特征中影响被引频次最重要的因素。