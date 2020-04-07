:目的/ 意义] 美国国家情报总监办公室是美国情报界最高的管理和协调机构,自建立以来不断进行组织变革,对其进行分析,既可以深刻把握美国国家情报管理机构的发展脉络,又可以拓展情报管理理性认知。[ 方法/ 过程]运用系统分析法,从组织结构、人员、任务和技术4 个方面对办公室的变革成效和困境进行剖析。[ 结果/ 结论]发现办公室经过变革建立了更加均衡的组织权力结构模式、组建了更加专业的员工队伍、明确了组织的发展目标、构建了日益创新的技术体系。但是,办公室权力结构的不平衡、人员流动性大、融合目标模糊以及技术存在烟囱等问题成为阻碍办公室发展的变革困境。