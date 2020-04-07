:目的/ 意义]在互联网的影响下,图书馆中心任务已经从以资源建设为主转变为服务为主,为了给读者提供更好的服务,当前高校图书馆出现了门户网站改版浪潮,有必要挖掘影响图书馆门户质量的深层次因素。[ 方法/ 过程]将读者问卷调研与42 所“双一流”高校图书馆门户网站调研相结合,借助SPSS Modeler 工具构建图书馆门户的类神经网络模型与广义线性模型,从主观与客观分析读者需求与图书馆门户网站之间的矛盾。[结果/ 结论]提出改进图书馆门户网站的建议,希望研究成果可为将要改版门户网站的高校图书馆提供有价值的参考。