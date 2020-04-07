[1]徐东波 王沙骋 祝小茜.COC 磋商背景下的英国南海情报体制研究*[J].情报杂志,2020,(04):5.
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COC 磋商背景下的英国南海情报体制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年04期
- 页码:
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5
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-04-07
文章信息/Info
- Title:
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The UK’s Intelligence System of SCS under the Background of COC Negotiations
- 作者:
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徐东波1; 3 王沙骋2 祝小茜2
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1. 南京农业大学军事理论教研室 南京 210095;2. 中央财经大学国防经济与管理研究院 北京 100081;3. 南京大学中国南海研究协同创新中心 南京 210093
- 关键词:
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南海行为准则; 海洋安全; 情报体制; 情报合作; 东盟国家; 航行自由
- 摘要:
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:目的/ 意义]历史上,英国染指南海极深。在《南海行为准则》(COC) 磋商阶段,决意脱欧的英国依托其帝国精神遗产和海外合作框架,意欲卷入区域事务而强化其全球作用,寻求利益支点。分析英国的南海情报体制,有助于预判英国在该地带的外交和军事动向。[方法/ 过程]其体制是由不同性质和范围的跨域情报网络组成,采用结构功能分析法和开源情报,可初步研判英国与域内其它声索国、域外大国之间的情报关系,尝试构建英涉南海的“B-F2 -JV”情报体制。[结果/ 结论]渐进发展中的英国南海情报体制,为域外大国“航行自由”和“飞越自由”提供了情报保障,也影响到中国与域内国家的COC 磋商。应从情报竞争、区域合作和军事先制等方面,削其功力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01