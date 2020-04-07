[1]徐东波 王沙骋 祝小茜.COC 磋商背景下的英国南海情报体制研究*[J].情报杂志,2020,(04):5.
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COC 磋商背景下的英国南海情报体制研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年04期
页码:
5
栏目:
出版日期:
2020-04-07

文章信息/Info

Title:
The UK’s Intelligence System of SCS under the Background of COC Negotiations
作者:
徐东波13 王沙骋2 祝小茜2
1. 南京农业大学军事理论教研室 南京 210095;2. 中央财经大学国防经济与管理研究院 北京 100081;3. 南京大学中国南海研究协同创新中心 南京 210093
关键词:
南海行为准则海洋安全情报体制情报合作东盟国家航行自由
摘要:
:目的/ 意义]历史上,英国染指南海极深。在《南海行为准则》(COC) 磋商阶段,决意脱欧的英国依托其帝国精神遗产和海外合作框架,意欲卷入区域事务而强化其全球作用,寻求利益支点。分析英国的南海情报体制,有助于预判英国在该地带的外交和军事动向。[方法/ 过程]其体制是由不同性质和范围的跨域情报网络组成,采用结构功能分析法和开源情报,可初步研判英国与域内其它声索国、域外大国之间的情报关系,尝试构建英涉南海的“B-F2 -JV”情报体制。[结果/ 结论]渐进发展中的英国南海情报体制,为域外大国“航行自由”和“飞越自由”提供了情报保障,也影响到中国与域内国家的COC 磋商。应从情报竞争、区域合作和军事先制等方面,削其功力。
更新日期/Last Update: 1900-01-01