[1]向 菲 王安娜 张 韦.撤稿对通讯作者学术生涯的影响[J].情报杂志,2020,(04):168.
点击复制
撤稿对通讯作者学术生涯的影响()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年04期
- 页码:
-
168
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-04-07
文章信息/Info
- Title:
-
The Impact of Retraction on the Academic Career of the Corresponding Author
- 作者:
-
向 菲 王安娜 张 韦
-
华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院 武汉 430030
- 关键词:
-
期刊论文; 撤稿; 学术生涯; 学术不端; 通讯作者
- 摘要:
-
:目的/ 意义]过去10 年中,科学论文的撤稿率急速上升,引起众多学者关注,但大多研究集中于撤稿原因的分析,对撤稿影响通讯作者学术生涯的研究较少。[方法/ 过程] 该研究利用Web of Science、PubMed 数据库检索得到2010-2018 年共2 784 篇撤回出版物及相应撤回通知。[结果/ 结论]2010 年以来,撤稿率不断上升,其中因抄袭撤稿的占比最大(741 篇)。撤回出版物来源国家排名靠前的有中国、美国、伊朗等,期刊为Tumor Biology、Plos One等。通讯作者第一次撤稿5 年前和5 年后发文量斜率有显著差异(Z = - 3. 327,P < 0. 001), 作者IRP、h 指数增长率、职位同样受到撤稿的影响。基于该文的研究结果,今后在科学研究中需弥补学术监督体系和出版流程的漏洞,加强诚信教育,提升自主创新能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01