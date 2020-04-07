:目的/ 意义]过去10 年中,科学论文的撤稿率急速上升,引起众多学者关注,但大多研究集中于撤稿原因的分析,对撤稿影响通讯作者学术生涯的研究较少。[方法/ 过程] 该研究利用Web of Science、PubMed 数据库检索得到2010-2018 年共2 784 篇撤回出版物及相应撤回通知。[结果/ 结论]2010 年以来,撤稿率不断上升,其中因抄袭撤稿的占比最大(741 篇)。撤回出版物来源国家排名靠前的有中国、美国、伊朗等,期刊为Tumor Biology、Plos One等。通讯作者第一次撤稿5 年前和5 年后发文量斜率有显著差异(Z = - 3. 327,P < 0. 001), 作者IRP、h 指数增长率、职位同样受到撤稿的影响。基于该文的研究结果,今后在科学研究中需弥补学术监督体系和出版流程的漏洞,加强诚信教育,提升自主创新能力。