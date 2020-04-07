[1]魏 萍 张紫馨 李青樵.地方政府融入“ 一带一路”建设的政策创新扩散研究*―――基于湖北294 份政策文本的量化分析[J].情报杂志,2020,(04):82.
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地方政府融入“ 一带一路”建设的政策创新扩散研究*―――基于湖北294 份政策文本的量化分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年04期
- 页码:
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82
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-04-07
文章信息/Info
- Title:
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Policy Innovation and Diffusion of Local Government Participating inthe "Belt and Road" Construction:Based on the Quantitative Analysis of Contexts of the 294 Policies Made by Hubei
- 作者:
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魏 萍1 张紫馨1 李青樵2
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1. 中南财经政法大学公共管理学院 武汉 430073;2. 北京师范大学政府管理学院 北京 100875
- 关键词:
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一带一路; 地方政府; 政策创新扩散; 文本量化分析
- 摘要:
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:目的/ 意义]自2013 年“一带一路”倡议提出以来,湖北紧抓“一带一路”建设的全面开放机遇,密集出台诸多政策,探究其政策创新扩散路径,有助于助力湖北深度融入“一带一路”建设。[ 方法/ 过程] 以2014-2018 年湖北各级政府颁布的294 份文件为例,运用政策文本量化分析方法从时间、空间、政策特征维度分析政策变迁规律。[ 结果/ 结论]研究发现:湖北制定的“一带一路”支持政策经历了动员、调适和内化三个阶段的政策演进过程,并且在不同层级、部门和地域的政策主体间广泛扩散,而政策内容聚焦点从重视政策响应、支持设施建设逐步转向畅通贸易渠道、促进金融合作等具体领域,但是对人文交流领域扶持力度不足。因此,在创新扩散现有政策的基础上,湖北还需进一步压实“一带一路”建设任务,切实推动文化领域的创新发展,完善金融创新和风险预警机制,形成政策洼地效应,吸引高层次要素集聚。
更新日期/Last Update:
1900-01-01