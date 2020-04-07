:目的/ 意义]自2013 年“一带一路”倡议提出以来,湖北紧抓“一带一路”建设的全面开放机遇,密集出台诸多政策,探究其政策创新扩散路径,有助于助力湖北深度融入“一带一路”建设。[ 方法/ 过程] 以2014-2018 年湖北各级政府颁布的294 份文件为例,运用政策文本量化分析方法从时间、空间、政策特征维度分析政策变迁规律。[ 结果/ 结论]研究发现:湖北制定的“一带一路”支持政策经历了动员、调适和内化三个阶段的政策演进过程,并且在不同层级、部门和地域的政策主体间广泛扩散,而政策内容聚焦点从重视政策响应、支持设施建设逐步转向畅通贸易渠道、促进金融合作等具体领域,但是对人文交流领域扶持力度不足。因此,在创新扩散现有政策的基础上,湖北还需进一步压实“一带一路”建设任务,切实推动文化领域的创新发展,完善金融创新和风险预警机制,形成政策洼地效应,吸引高层次要素集聚。