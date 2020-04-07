:目的/ 意义] 分析英国脱欧社交网络舆情有利于了解民众对脱欧运动的看法,厘清脱欧对英国与欧洲产生的影响,并探查西方民主制度的缺陷和英国政府治理困境。[方法/ 过程] 以推特平台上脱欧进程中的10 大关键事件相关推文为研究对象,结合大数据情感分析、层次分析与质性解读方法,了解推文主要内容与态度倾向,识别意见领袖与核心传播人;并探讨英国脱欧对英欧社会产生的影响以及西方国家治理中的问题。[结果/ 结论] 研究发现:民众谈论的主题随脱欧进程的推进发生变化;在有态度倾向的推文中,民众对脱欧呈现出较明显的反对倾向;新闻媒体用户与脱欧特定账号在传播、引导脱欧运动网络舆情中发挥主要作用;英国脱欧对英欧的经济、政治等方面产生巨大影响;该事件反复冗长的进程折射出西方民主制度的缺陷,增强了我国特色社会主义的道路自信和制度自信。