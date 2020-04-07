:目的/ 意义] 在世界科技竞争日趋激烈的今天,及时发现和把握有价值的技术机会是取得突破性技术创新的重要前提。当前关于技术机会发现方法的研究已取得丰富的成果,但缺乏系统化的回顾和总结。[方法/ 过程] 建立了一个包含4 个方面的技术机会发现方法的分析框架,从主体指向性和核心分析手段方面对现有技术机会发现方法进行分类,从分析流程和应用特性方面对研究现状进行了分析,然后指出研究的发展趋势和存在问题。[ 结果/结论]技术机会发现的数据源、知识要素结构、技术机会表示和评价都向着多样化、具体化和定量化发展,分析流程更加自动化;未来需要对各类方法持续改进和融合,并逐渐形成完整的概念框架和方法体系。而细化知识要素结构、扩大技术机会搜索空间以及为机会评价指标提供实证支持则是技术机会发现方法研究面临的几个重要技术课题。