:目的/ 意义]半导体作为世界贸易最重要领域,其主要市场份额一直被韩国及日本垄断。2019 年,日本突然对韩国半导体产业上游关键材料实施出口管制,分析韩国应对日本贸易制裁策略,可为我国在国际贸易发展中应对不公正贸易制裁提供经验借鉴及启示。[方法/ 过程] 在博弈论视角下,通过实证分析法研究了“日韩贸易战”相关新闻媒体报道、日本对韩实施贸易管制起韩国从企业调研、市场稳定、人才培养、科研加速4 个角度的文本信息和专家解读,分析了政策计划出台的背景、实际内容及目的作用。[ 结果/ 结论] 韩国通过应急策略组合,构建“ 政府、市场、学术三角协同对抗体系”达到的纳什平衡,确保得失在战略布局中,趋于一种竞争优势。其中在应急替代渠道、安全贸易伙伴名录、应急联动机制、产业链调控等方面的举措为我国提供了不错的经验借鉴。