:目的/ 意义]信息是安全系统的重要组成部分,是能否对系统安全进行持续改进的核心要素。开展安全信息视域的安全模型的构建,对弥补传统事故致因模型所存在的缺陷,以及促进安全信息的收集处理和找到提高企业安全水平方法的探索具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程] 从安全信息的角度出发,以系统论、行为科学和事件链原理为基础,将系统依据生产流程分解为6 条安全信息处理支链,以构建的安全信息数据库为参照,依次辨识出有价值的安全信息,并根据安全信息三要素理论和安全信息降级理论将安全信息评级处理,达到提高系统的安全性的目的。[结果/ 结论]该生产流程安全模型能够提供一个基于信息收集处理的模型,为企业安全信息化管理提供具体抓手,具有广泛的应用前景。