[1]李燕凌 孙 龙 李诗悦 周 妍.公共风险事件中网民风险感知的时空分布:来自H7N9 的实证经验*[J].情报杂志,2020,(04):117.
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公共风险事件中网民风险感知的时空分布:来自H7N9 的实证经验*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年04期
- 页码:
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117
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-04-07
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Temporal and Spatial Distribution of Internet Users’ Risk Perceptionin Public Risk Events:Empirical Experience from H7N9
- 作者:
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李燕凌1 孙 龙1 李诗悦2 周 妍3
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1. 湖南农业大学公共管理与法学学院 长沙 410128;2. 清华大学人文学院 北京 100083;3. 惠州学院 惠州 516007
- 关键词:
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公共风险; 风险感知; 网络搜索; 时空分布; 混合效应模型; H7N9
- 摘要:
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:目的/ 意义]网络时代背景下,网民通过网络传播感知风险具有普遍性。在网民获取风险信息由传统渠道向现代渠道转变的过程中,政府及时、充分地把握网民的风险感知水平及其影响因素,对于有效实现公共风险事件的风险预控和治理具有至关重要的作用。[方法/ 过程]以网络搜索量作为反映网民在公共风险事件中风险感知水平的指标,以2013-2018 年期间爆发的6 次重大H7N9 禽流感网络风险事件为例,采用百度指数搜索获取数据,建立面板数据的固定混合效应模型,进行风险感知影响因素相关性分析,并从时间、空间和时空交互影响三个维度,实证分析了公共风险事件中网民风险感知的时空分布演化特征。[结果/ 结论] 结果显示,H7N9 事件中网民风险感知受到经济、教育、健康水平和信息公开程度的影响,其演变过程具有时间周期性与空间均匀性等特征,在时空交互影响下网民信息需求结构、搜索热点更趋理性与稳定。
更新日期/Last Update:
1900-01-01