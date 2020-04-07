:目的/ 意义]网络时代背景下,网民通过网络传播感知风险具有普遍性。在网民获取风险信息由传统渠道向现代渠道转变的过程中,政府及时、充分地把握网民的风险感知水平及其影响因素,对于有效实现公共风险事件的风险预控和治理具有至关重要的作用。[方法/ 过程]以网络搜索量作为反映网民在公共风险事件中风险感知水平的指标,以2013-2018 年期间爆发的6 次重大H7N9 禽流感网络风险事件为例,采用百度指数搜索获取数据,建立面板数据的固定混合效应模型,进行风险感知影响因素相关性分析,并从时间、空间和时空交互影响三个维度,实证分析了公共风险事件中网民风险感知的时空分布演化特征。[结果/ 结论] 结果显示,H7N9 事件中网民风险感知受到经济、教育、健康水平和信息公开程度的影响,其演变过程具有时间周期性与空间均匀性等特征,在时空交互影响下网民信息需求结构、搜索热点更趋理性与稳定。