[1]黄紫斐 刘江韵.网络时代五眼情报联盟的调整:战略引导、机制改进与国际影响[J].情报杂志,2020,(04):20.
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网络时代五眼情报联盟的调整:战略引导、机制改进与国际影响()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年04期
- 页码:
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20
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-04-07
文章信息/Info
- Title:
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The Five Eyes Adapting to Cyber space: Strategies,Mechanisms and Influences
- 作者:
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黄紫斐 刘江韵
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上海外国语大学国际关系与公共事务学院 上海 200083
- 关键词:
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五眼情报联盟; 情报合作; 情报改革; 网络安全; 通信情报; 网络威胁情报
- 摘要:
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:目的/ 意义]五眼情报联盟积极向网络空间调整,将对全球网络空间的安全及治理产生深远影响。对此进行分析,有助于认识“五眼”发展趋势,为我国国家情报和网络安全相关研究提供参考。[ 方法/ 过程] 通过梳理历史线索、事实材料和学术文献,从网络战略、情报机制和国际影响3 个方面,分析“五眼”在网络时代的调整适应过程。[结果/ 结论]五国出台网络空间安全战略,确立了主要的共同威胁挑战和应对措施,引导“五眼”聚焦于网络空间。同时,五国通过机制改进举措,大幅度扩展在网络空间的情报行动能力,特别是加强网络威胁情报领域的紧密合作,以巩固“五眼”在网络空间的情报优势。这在国际关系方面带来了网络备战升级、网络空间治理分化、信息产业风险等影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01