:目的/ 意义]五眼情报联盟积极向网络空间调整,将对全球网络空间的安全及治理产生深远影响。对此进行分析,有助于认识“五眼”发展趋势,为我国国家情报和网络安全相关研究提供参考。[ 方法/ 过程] 通过梳理历史线索、事实材料和学术文献,从网络战略、情报机制和国际影响3 个方面,分析“五眼”在网络时代的调整适应过程。[结果/ 结论]五国出台网络空间安全战略,确立了主要的共同威胁挑战和应对措施,引导“五眼”聚焦于网络空间。同时,五国通过机制改进举措,大幅度扩展在网络空间的情报行动能力,特别是加强网络威胁情报领域的紧密合作,以巩固“五眼”在网络空间的情报优势。这在国际关系方面带来了网络备战升级、网络空间治理分化、信息产业风险等影响。