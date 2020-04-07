:目的/ 意义] 充满竞争和日益复杂的信息环境对决策工作提出了新的要求与挑战,仅靠发挥情报服务功能来支持辅助科学决策是不够的。该研究倡导在情报服务的基础上,进一步充分发挥情报作为“耳目、尖兵、参谋”与“引领”的功能,介入到整个决策链中,发挥纠偏、斧正作用。[ 方法/ 过程] 采用文献调研法、比较分析法,探讨了机制建立的前提条件、介入形式及重点。[结果/ 结论]通过建立决策链中的情报介入机制,以期拓展决策失误防范的情报功能与外延,帮助决策者进行科学决策。