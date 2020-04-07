[1]胡雅萍 董 尹.决策失误防范中情报介入机制研究*[J].情报杂志,2020,(04):30.
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决策失误防范中情报介入机制研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年04期
页码:
30
栏目:
出版日期:
2020-04-07

文章信息/Info

Title:
Research on Intelligence Intervention Mechanism in Decision Error Prevention
作者:
胡雅萍1 董 尹2
1. 南京邮电大学人口研究院 南京 210042;2. 合肥学院经济与管理学院 合肥 230601
关键词:
决策失误失误防范情报研究情报介入机制研究
摘要:
:目的/ 意义] 充满竞争和日益复杂的信息环境对决策工作提出了新的要求与挑战,仅靠发挥情报服务功能来支持辅助科学决策是不够的。该研究倡导在情报服务的基础上,进一步充分发挥情报作为“耳目、尖兵、参谋”与“引领”的功能,介入到整个决策链中,发挥纠偏、斧正作用。[ 方法/ 过程] 采用文献调研法、比较分析法,探讨了机制建立的前提条件、介入形式及重点。[结果/ 结论]通过建立决策链中的情报介入机制,以期拓展决策失误防范的情报功能与外延,帮助决策者进行科学决策。

相似文献/References:

[1]陈 德 刘 杰.决策失误归因中“ 情报失察”泛化现象检视[J].情报杂志,2019,(09):20.

更新日期/Last Update: 1900-01-01