[1]胡雅萍 董 尹.决策失误防范中情报介入机制研究*[J].情报杂志,2020,(04):30.
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决策失误防范中情报介入机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年04期
- 页码:
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30
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-04-07
文章信息/Info
- Title:
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Research on Intelligence Intervention Mechanism in Decision Error Prevention
- 作者:
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胡雅萍1 董 尹2
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1. 南京邮电大学人口研究院 南京 210042;2. 合肥学院经济与管理学院 合肥 230601
- 关键词:
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决策失误; 失误防范; 情报研究; 情报介入; 机制研究
- 摘要:
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:目的/ 意义] 充满竞争和日益复杂的信息环境对决策工作提出了新的要求与挑战,仅靠发挥情报服务功能来支持辅助科学决策是不够的。该研究倡导在情报服务的基础上,进一步充分发挥情报作为“耳目、尖兵、参谋”与“引领”的功能,介入到整个决策链中,发挥纠偏、斧正作用。[ 方法/ 过程] 采用文献调研法、比较分析法,探讨了机制建立的前提条件、介入形式及重点。[结果/ 结论]通过建立决策链中的情报介入机制,以期拓展决策失误防范的情报功能与外延,帮助决策者进行科学决策。
更新日期/Last Update:
1900-01-01