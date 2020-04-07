:目的/ 意义]2015 年9 月30 日,俄罗斯空天军突然展开对叙利亚“伊斯兰国”极端势力以及叙反政府武装的空袭行动,美国情报机构未能对俄军一系列军事行动征兆的战略意图,尤其是对伊斯兰国势力实施大规模空袭作出正确的判断。[方法/ 过程]从俄罗斯战略欺骗、美国决策层反恐关注点、美以情报机构合作等方面分析美情报失误的客观原因,从美对开源情报重视程度、战略分析能力等方面分析出现情报失误的主观原因。[结果/ 结论] 情报失误导致美国决策应对相对迟缓,错失把控局势良机。