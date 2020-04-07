[1]班文涛.美国对俄在叙军事行动的情报失误原因及结果分析[J].情报杂志,2020,(04):1.
点击复制

美国对俄在叙军事行动的情报失误原因及结果分析()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年04期
页码:
1
栏目:
出版日期:
2020-04-07

文章信息/Info

Title:
An Analysis of the U. S. Intelligence Misjudgment on Russian MilitaryOperations in Syria: Reasons and Results
作者:
班文涛
信息工程大学洛阳校区 洛阳 471003
关键词:
情报失误情报机构情报分析 美国 俄罗斯叙利亚
摘要:
:目的/ 意义]2015 年9 月30 日,俄罗斯空天军突然展开对叙利亚“伊斯兰国”极端势力以及叙反政府武装的空袭行动,美国情报机构未能对俄军一系列军事行动征兆的战略意图,尤其是对伊斯兰国势力实施大规模空袭作出正确的判断。[方法/ 过程]从俄罗斯战略欺骗、美国决策层反恐关注点、美以情报机构合作等方面分析美情报失误的客观原因,从美对开源情报重视程度、战略分析能力等方面分析出现情报失误的主观原因。[结果/ 结论] 情报失误导致美国决策应对相对迟缓,错失把控局势良机。

相似文献/References:

[1]李明月.美国对外政策中的情报因素分析*[J].情报杂志,2020,(01):31.
[2]余贺麟 武文汇.论日本走向情报大国之路*[J].情报杂志,2020,(01):10.

更新日期/Last Update: 1900-01-01