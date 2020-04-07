[1]班文涛.美国对俄在叙军事行动的情报失误原因及结果分析[J].情报杂志,2020,(04):1.
点击复制
美国对俄在叙军事行动的情报失误原因及结果分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年04期
- 页码:
-
1
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-04-07
文章信息/Info
- Title:
-
An Analysis of the U. S. Intelligence Misjudgment on Russian MilitaryOperations in Syria: Reasons and Results
- 作者:
-
班文涛
-
信息工程大学洛阳校区 洛阳 471003
- 关键词:
-
情报失误; 情报机构; 情报分析; 美国; 俄罗斯; 叙利亚
- 摘要:
-
:目的/ 意义]2015 年9 月30 日,俄罗斯空天军突然展开对叙利亚“伊斯兰国”极端势力以及叙反政府武装的空袭行动,美国情报机构未能对俄军一系列军事行动征兆的战略意图,尤其是对伊斯兰国势力实施大规模空袭作出正确的判断。[方法/ 过程]从俄罗斯战略欺骗、美国决策层反恐关注点、美以情报机构合作等方面分析美情报失误的客观原因,从美对开源情报重视程度、战略分析能力等方面分析出现情报失误的主观原因。[结果/ 结论] 情报失误导致美国决策应对相对迟缓,错失把控局势良机。
更新日期/Last Update:
1900-01-01