[目的/ 意义] 对突发公共事件中网民情绪产生的影响因素及其机理进行探讨,有助于网络空间中社会情绪的疏导。[方法/ 过程]通过定性比较分析、案例分析和内容分析方法,结合三元交互决定论对20 个案例从个人、环境、行为三个方面对突发公共事件中网络社会情绪的影响因素进行探究。[结果/ 结论]研究发现,利益诉求、事件类型、规则失守、安全危机、利益抗争五大影响因素对网民情绪的变化发挥主要作用。其中利益诉求、事件类型和利益抗争三个因子能单独影响网民情绪的变化,而规则失守、安全危机及社会比较、新闻搭车、地域污名化等其他影响因素,必须与利益诉求、事件类型和利益抗争三个因素组合,才能发挥作用。依据网络社会情绪的演化机理,对其进行疏导,必须畅通利益诉求表达渠道,及时维护公众利益;加强突发事件防控,严防次生舆情“叠加”;构筑多元主体联动机制,实现规则失守协同治理;提升政府“公共危机”治理能力,消除社会安全风险。