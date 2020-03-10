[1]朱代琼 王国华.突发事件中网民社会情绪产生的影响因素及机理*―――基于三元交互决定论的多个案定性比较分析( QCA)[J].情报杂志,2020,(03):95.
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突发事件中网民社会情绪产生的影响因素及机理*―――基于三元交互决定论的多个案定性比较分析( QCA)()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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95
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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Influencing Factors and Mechanism of Netizens’ Social Emotions in Emergencies―Qualitative Comparative Analysis of Multiple Cases Based on TernaryInteractive Determinism (QCA)
- 作者:
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朱代琼 王国华
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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突发事件; 网民社会情绪; 三元交互决定论; QCA; 网络舆情; 舆情治理
- 摘要:
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[目的/ 意义] 对突发公共事件中网民情绪产生的影响因素及其机理进行探讨,有助于网络空间中社会情绪的疏导。[方法/ 过程]通过定性比较分析、案例分析和内容分析方法,结合三元交互决定论对20 个案例从个人、环境、行为三个方面对突发公共事件中网络社会情绪的影响因素进行探究。[结果/ 结论]研究发现,利益诉求、事件类型、规则失守、安全危机、利益抗争五大影响因素对网民情绪的变化发挥主要作用。其中利益诉求、事件类型和利益抗争三个因子能单独影响网民情绪的变化,而规则失守、安全危机及社会比较、新闻搭车、地域污名化等其他影响因素,必须与利益诉求、事件类型和利益抗争三个因素组合,才能发挥作用。依据网络社会情绪的演化机理,对其进行疏导,必须畅通利益诉求表达渠道,及时维护公众利益;加强突发事件防控,严防次生舆情“叠加”;构筑多元主体联动机制,实现规则失守协同治理;提升政府“公共危机”治理能力,消除社会安全风险。
更新日期/Last Update:
1900-01-01