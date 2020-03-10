[目的/ 意义]宪法是国家安全治理的根本规范,国家安全法治化需要形成宪法“国家安全”条款对国家安全情报法律体系的全面辐射。[方法/ 过程]通过对宪法文本进行历史总结和规范分析,得出现行宪法“国家安全”条款蕴含了国家安全的义务主体、安全客体、价值目标与治理手段这四个维度的规范内涵。[结果/ 结论] 国家安全情报法律体系的建构需要做好如下两个方面工作:一是宪法国家“安全条款”自身的优化,即推进“总体国家安全观”这一纲领性条款入宪,并为国家安全委员会的运行提供宪法规制和证成;二是国家安全情报部门法的优化,即以宪法为根本导向,积极落实宪法“国家安全”条款在安全义务主体、指涉客体、权利保障以及体系协调方面的精神内涵。