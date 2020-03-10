[目的/ 意义] 学术评价基本原则是学术评价的前提和指导思想,确定学术评价的基本原则对于把握评价方向、选取评价方法、优化评价流程、促进评价结果的公平公正具有重要意义。[方法/ 过程] 该文从评价动机、评价过程、评价结果三个方面建立了学术评价原则的分析框架。[结果/ 结论] 从评价的管理需求角度,提出评价目的明确原则、成熟评价相对稳定原则、权重主观原则、总体与个体分离原则、分类评价原则、管理可接受原则、力求减少评价原则;从评价过程角度,提出指标内涵准确原则、评价方法服务评价目的原则、评价对象时间轴一致原则、评价指标信息完全原则、跨年度可比原则、评价方法简捷原则;从利益相关者角度,提出公开透明原则、评价廉洁原则、数据客观原则、多元评价主体原则。最后和世界大学排名柏林原则进行了比较,说明由于国情和体制原因,我国的评价原则必须有中国特色。