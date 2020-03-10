[1]张玉新 俞立平 郭楚晗.学术评价基本原则研究*[J].情报杂志,2020,(03):140.
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学术评价基本原则研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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140
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Basic Principles of Academic Evaluation
- 作者:
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张玉新1 俞立平2 郭楚晗3
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1. 宁波大学潘天寿艺术设计学院 宁波 315211;2. 浙江工商大学统计与数学学院 杭州 310018;3. 墨尔本大学文学院 墨尔本 3000
- 关键词:
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学术评价; 基本原则; 柏林原则; 利益相关者; 评价技术
- 摘要:
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[目的/ 意义] 学术评价基本原则是学术评价的前提和指导思想,确定学术评价的基本原则对于把握评价方向、选取评价方法、优化评价流程、促进评价结果的公平公正具有重要意义。[方法/ 过程] 该文从评价动机、评价过程、评价结果三个方面建立了学术评价原则的分析框架。[结果/ 结论] 从评价的管理需求角度,提出评价目的明确原则、成熟评价相对稳定原则、权重主观原则、总体与个体分离原则、分类评价原则、管理可接受原则、力求减少评价原则;从评价过程角度,提出指标内涵准确原则、评价方法服务评价目的原则、评价对象时间轴一致原则、评价指标信息完全原则、跨年度可比原则、评价方法简捷原则;从利益相关者角度,提出公开透明原则、评价廉洁原则、数据客观原则、多元评价主体原则。最后和世界大学排名柏林原则进行了比较,说明由于国情和体制原因,我国的评价原则必须有中国特色。
更新日期/Last Update:
1900-01-01