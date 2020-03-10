[目的/ 意义] 将大数据服务作为驱动创新发展的根本动力,通过对创新联盟大数据服务定价问题的深入研究,为实现大数据的价值转化提供解决方案。[方法/ 过程]该文设计了由创新联盟大数据服务信息中心、大数据服务供、需企业三方参与的大数据服务交易模式,引入由交易时间、服务质量感知认同度及联盟供需信息匹配度构成的价格贴现因子,构建创新联盟大数据服务的三阶段Rubinstein 动态定价模型,并求解各阶段交易双方的最优出价,分析贴现因子对大数据服务定价、交易双方收益的影响,运用Maple 软件对联盟大数据服务动态定价过程中的价格与收益趋势进行仿真模拟。[结果/ 结论]研究结果发现,随着讨价还价次数的增多,贴现因子对大数据服务价格的影响将逐渐减小,但对交易双方收益的影响将逐渐增大。为保障交易双方收益,体现联盟信息匹配优势,交易双方应以各阶段最优价格为依据合理出价,提升交易合作的成功率,实现数据驱动创新目标。