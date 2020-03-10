[1]袁 润 王 丹 潘 颖.基于R 语言的ESI 可视化及其在学科评估中的应用*[J].情报杂志,2020,(03):147.
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基于R 语言的ESI 可视化及其在学科评估中的应用*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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147
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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Visualization of ESI Based on R Language and Its Application in Discipline Evaluation
- 作者:
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袁 润1 王 丹2 潘 颖1
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1. 江苏大学图书馆 镇江 212013;2. 江苏大学科技信息研究所 镇江 212013
- 关键词:
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学科评估; 学科服务; ESI; 可视化; R 语言
- 摘要:
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[目的/ 意义]探索ESI 指标可视化技术和方法,提高图书馆学科知识服务能力和水平。[ 方法/ 过程] 采用R 语言编程技术整合ESI 数据,运用ggplot( ) 函数绘制ESI 各项指标数据的箱线图、直方图、散点图,从机构的ESI学科定位、对标对比和发展趋势等视角进行评估。[结果/ 结论] 研究表明该方法能较为全面地表征ESI 各项指标,准确地描述所评机构学科在ESI 分类的22 个学科当中所处位置,直观地反映所评机构学科与对标机构的相对偏差及其发展趋势。
更新日期/Last Update:
1900-01-01