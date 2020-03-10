[1]袁 润 王 丹 潘 颖.基于R 语言的ESI 可视化及其在学科评估中的应用*[J].情报杂志,2020,(03):147.
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基于R 语言的ESI 可视化及其在学科评估中的应用*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年03期
页码:
147
栏目:
出版日期:
2020-03-10

文章信息/Info

Title:
Visualization of ESI Based on R Language and Its Application in Discipline Evaluation
作者:
袁 润1 王 丹2 潘 颖1
1. 江苏大学图书馆 镇江 212013;2. 江苏大学科技信息研究所 镇江 212013
关键词:
学科评估学科服务ESI可视化R 语言
摘要:
[目的/ 意义]探索ESI 指标可视化技术和方法,提高图书馆学科知识服务能力和水平。[ 方法/ 过程] 采用R 语言编程技术整合ESI 数据,运用ggplot( ) 函数绘制ESI 各项指标数据的箱线图、直方图、散点图,从机构的ESI学科定位、对标对比和发展趋势等视角进行评估。[结果/ 结论] 研究表明该方法能较为全面地表征ESI 各项指标,准确地描述所评机构学科在ESI 分类的22 个学科当中所处位置,直观地反映所评机构学科与对标机构的相对偏差及其发展趋势。
更新日期/Last Update: 1900-01-01