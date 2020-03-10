[目的/ 意义]探索ESI 指标可视化技术和方法,提高图书馆学科知识服务能力和水平。[ 方法/ 过程] 采用R 语言编程技术整合ESI 数据,运用ggplot( ) 函数绘制ESI 各项指标数据的箱线图、直方图、散点图,从机构的ESI学科定位、对标对比和发展趋势等视角进行评估。[结果/ 结论] 研究表明该方法能较为全面地表征ESI 各项指标,准确地描述所评机构学科在ESI 分类的22 个学科当中所处位置,直观地反映所评机构学科与对标机构的相对偏差及其发展趋势。