[目的/ 意义]研究情报政治化特性,有助于了解情报政治化现象,明确情报政治化影响,厘清情报与决策关系,以在情报实践中尽量避免情报政治化。[方法/ 过程]通过对情报政治化的研究历程进行梳理和美国历史上典型情报政治化案例展开研究,在总结归纳基础上提练出美国情报政治化的主要特性。[结果/ 结论]美国情报界不乏政治化现象,是情报与决策不同需求的矛盾体现,主要体现在情报分析妥协性、情报机构反制性、决策过程逆转性和政治利益的工具性4 个方面。