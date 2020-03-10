[1]徐建民 韩康康 何丹丹 吴树芳.融合多种转发习惯的微博转发预测*[J].情报杂志,2020,(03):123.
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融合多种转发习惯的微博转发预测*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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123
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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Microblog Retweet Prediction Based on Multiple Retweet Habits
- 作者:
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徐建民1 韩康康1 何丹丹1 吴树芳2
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1. 河北大学网络空间安全与计算机学院 保定 071002;2. 河北大学管理学院 保定 071002
- 关键词:
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新浪微博; 转发预测; 转发习惯; 个体差异
- 摘要:
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[目的/ 意义]微博转发预测对热点话题检测、网络营销及舆情监控等具有重要意义。[ 方法/ 过程] 针对现有方法未充分考虑转发者个体差异的不足,提出一种融合多种转发习惯的微博转发预测方法。该方法依据转发者的历史数据从转发行为习惯、转发对象习惯和转发内容习惯三个方面挖掘其转发习惯,并利用具体的待预测微博及发布者的信息对转发习惯进行量化,得到对应的预测分量,最后利用逻辑回归算法实现微博转发预测。[ 结果/ 结论]在真实新浪微博数据集上的实验结果表明,相对于现有的经典方法,该转发预测方法的最大F 值提高了约2.7%。
更新日期/Last Update:
1900-01-01