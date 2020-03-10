[目的/ 意义]微博转发预测对热点话题检测、网络营销及舆情监控等具有重要意义。[ 方法/ 过程] 针对现有方法未充分考虑转发者个体差异的不足,提出一种融合多种转发习惯的微博转发预测方法。该方法依据转发者的历史数据从转发行为习惯、转发对象习惯和转发内容习惯三个方面挖掘其转发习惯,并利用具体的待预测微博及发布者的信息对转发习惯进行量化,得到对应的预测分量,最后利用逻辑回归算法实现微博转发预测。[ 结果/ 结论]在真实新浪微博数据集上的实验结果表明,相对于现有的经典方法,该转发预测方法的最大F 值提高了约2.7%。