[目的/ 意义]恐怖活动对“一带一路”沿线国家的安全和发展造成巨大挑战和威胁。防范政治风险、治安风险的根本在于防范经济风险和社会风险。为促使“一带一路”政策持续有效执行,减少恐怖风险及其社会经济影响和政治成本,有必要了解恐怖风险的社会根源。[ 方法/ 过程] 该文以GTD 和WDI 等数据为基础,以民主、内战、人口规模、经济发展、政府消费、排除人口等因素为控制变量,应用负二项回归方法分析了1984-2014 年“一带一路”沿线41 个国家收入不平等和恐怖风险的关系。以收入不平等10 年滞后、相对成熟年龄组、农业附加值三个工具变量验证模型内生性。[结果/ 结论]收入不平等程度越高,国内恐怖风险就越高。收入不平等间接通过侵蚀腐败、法治、人权等制度质量导致恐怖风险发生,但收入不平等间接通过恶化社会经济条件影响恐怖风险的假设不成立。