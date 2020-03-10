[目的/ 意义]跟踪研究美国军事情报工作智能化的新近发展,以期对我国相关工作提供积极启示。[ 方法/过程]通过梳理军事情报工作智能化的表现,总结分析美军事情报工作智能化发展途径及其主要特点。[ 结果/ 结论]美国主要从战略导向、技术支撑、体制改革和人才培养四个方面推动军事情报工作智能化。对此,我们应以前沿视野抓好顶层设计、以创新创造占据技术主导、以体制变革集中优势资源、以优质教育激发人才活力。