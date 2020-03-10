[1]王天尧 吴素彬.迈向智能化的美国军事情报工作发展研究*[J].情报杂志,2020,(03):1.
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迈向智能化的美国军事情报工作发展研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Development of American Military IntelligenceWork Toward Intellectualization
- 作者:
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王天尧1 吴素彬2
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1. 空军工程大学研究生院 西安710051;2. 空军工程大学基础部 西安 710051
- 关键词:
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军事情报工作; 智能化; 美国; 人工智能技术; 人机交互技术
- 摘要:
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[目的/ 意义]跟踪研究美国军事情报工作智能化的新近发展,以期对我国相关工作提供积极启示。[ 方法/过程]通过梳理军事情报工作智能化的表现,总结分析美军事情报工作智能化发展途径及其主要特点。[ 结果/ 结论]美国主要从战略导向、技术支撑、体制改革和人才培养四个方面推动军事情报工作智能化。对此,我们应以前沿视野抓好顶层设计、以创新创造占据技术主导、以体制变革集中优势资源、以优质教育激发人才活力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01