[目的/ 意义] 群体极化问题一直是影响社会舆论和谐的巨大障碍,社会舆情管理部门需要新颖且有效的群体极化指导理论。[方法/ 过程]以自我归类理论为依据,在改进完善Weisbuch-Deffuant 模型基础上提出新的演化模型―――SCT 模型,并利用计算机仿真方法对不同网络环境、不同观点值分布条件下极化演化过程进行模拟。[ 结果/ 结论]研究结果表明网络环境的平均节点度对群体极化形成过程具有重要影响;具有较强原型性的群体其影响力主要表现在群体内的聚合程度及聚合速度上;对立群体人数的不同比例会导致多数群体内观点趋于平均化,少数群体趋于极端化。在此基础上,向政府等相关舆情管理部门提出控制舆情极化现象的管理建议。