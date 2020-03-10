[1]滕 婕 夏志杰 罗梦莹 王筱莉.基于Multi-Agent 的网络谣言传播事件中信息主体信任识别研究*[J].情报杂志,2020,(03):105.
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基于Multi-Agent 的网络谣言传播事件中信息主体信任识别研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年03期
页码:
105
栏目:
出版日期:
2020-03-10

文章信息/Info

Title:
Research on Trust Recognition of Information Subject in Network RumorPropagation Event Based on Multi-Agent
作者:
滕 婕1 夏志杰1 罗梦莹2 王筱莉1
1. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620; 2. 华东师范大学工商管理学院 上海 200241
关键词:
网络舆情网络谣言谣言传播Multi-Agent信息主体信任识别
摘要:
[目的/ 意义]全媒体背景下,网络舆情的爆发使谣言借助通信渠道快速扩散,群体辟谣效果下产生各种质量层次不齐的信息。为了对信息主体进行信任识别,构建信任识别模型。[方法/ 过程] 运用Agent 关系网络,结合A鄄gent 间的历史交互信息,提出基于Multi-Agent 的信任识别模型,考虑到个体异质性,引入动态权重因子,将直接信任和间接信任进行组合,计算出目标主体的综合信任值,从中寻找出最为可靠的信息主体。[结果/ 结论] 网络谣言事件下构建的信任识别模型对恶意信息主体能够有效识别;使用动态权重因子计算的综合信任值敏感性增强;信任判别网络中Agent 的数量并不影响信任模型的有效性。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01