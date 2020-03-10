[目的/ 意义]全媒体背景下,网络舆情的爆发使谣言借助通信渠道快速扩散,群体辟谣效果下产生各种质量层次不齐的信息。为了对信息主体进行信任识别,构建信任识别模型。[方法/ 过程] 运用Agent 关系网络,结合A鄄gent 间的历史交互信息,提出基于Multi-Agent 的信任识别模型,考虑到个体异质性,引入动态权重因子,将直接信任和间接信任进行组合,计算出目标主体的综合信任值,从中寻找出最为可靠的信息主体。[结果/ 结论] 网络谣言事件下构建的信任识别模型对恶意信息主体能够有效识别;使用动态权重因子计算的综合信任值敏感性增强;信任判别网络中Agent 的数量并不影响信任模型的有效性。