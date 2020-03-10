[1]舒洪水 刘左鑫惠 裴新迪.“ 一带一路”倡议下中巴经济走廊建设的AHP-SWOT 分析*舒洪[J].情报杂志,2020,(03):22.
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“ 一带一路”倡议下中巴经济走廊建设的AHP-SWOT 分析*舒洪()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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22
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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AHP-SWOT Analysis of China-Pakistan Economic Corridorunder "the Belt and Road" Initiative
- 作者:
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舒洪水 刘左鑫惠 裴新迪
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西北政法大学 西安 710063
- 关键词:
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中巴经济走廊; 一带一路; SWOT 分析法; AHP 分析法; 风险防范; 战略发展路径
- 摘要:
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[目的/ 意义]中巴经济走廊作为“一带一路”倡议下的先行项目与样板工程,正在不断推进并已取得初步成效。通过分类归纳影响中巴经济走廊建设的要素,可明晰各影响要素对走廊建设的影响程度,为中巴经济走廊建设战略发展路径提供合理、科学的策略建议。[方法/ 过程]该文通过SWOT 分析方法,分析确定走廊建设面临的内部优势劣势与外部机遇威胁,并利用AHP 分析方法对影响中巴经济走廊建设的各要素进行量化与可视化分析。[结果/ 结论]基于AHP-SWOT 分析,确定走廊建设的战略定位,即以SO 战略为主,兼并实施ST 战略、WO 战略、WT 战略。
更新日期/Last Update:
1900-01-01