[目的/ 意义]中巴经济走廊作为“一带一路”倡议下的先行项目与样板工程,正在不断推进并已取得初步成效。通过分类归纳影响中巴经济走廊建设的要素,可明晰各影响要素对走廊建设的影响程度,为中巴经济走廊建设战略发展路径提供合理、科学的策略建议。[方法/ 过程]该文通过SWOT 分析方法,分析确定走廊建设面临的内部优势劣势与外部机遇威胁,并利用AHP 分析方法对影响中巴经济走廊建设的各要素进行量化与可视化分析。[结果/ 结论]基于AHP-SWOT 分析,确定走廊建设的战略定位,即以SO 战略为主,兼并实施ST 战略、WO 战略、WT 战略。