[1]孟显印 杨 超.我国开放政府数据应用开发的现状与问题*―――基于开放政府数据平台的分析[J].情报杂志,2020,(03):163.
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我国开放政府数据应用开发的现状与问题*―――基于开放政府数据平台的分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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163
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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The Present Status and Problems of Developing Applications of Open GovernmentData in China―――Based on the Analysis of Open Government Data Platform
- 作者:
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孟显印1 杨 超2
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1. 上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030;2. 中国矿业大学公共管理学院 徐州 221116
- 关键词:
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开放政府数据; 开放数据平台; 数据应用; 应用开发主体
- 摘要:
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[目的/ 意义] 开放政府数据网站已成为数据应用发布的重要平台,现有研究较少关注平台上数据应用的开发和利用情况,本研究旨在调查国内开放政府数据平台上数据应用开发和利用现状,分析存在的问题,以促进开放政府数据的利用。[方法/ 过程]该文以国内43 个开放政府数据平台为调查对象,通过描述性分析梳理各平台上数据应用的数量与开发主体、所属类型与主题、应用推广等基本情况。[结果/ 结论]研究结果发现:现有开放政府数据平台上的应用数量少且质量有待提高;部分应用更新维护不及时;部分应用简介和下载链接缺失;应用开发主体的积极性不高、应用的浏览和下载情况较差等。最后,针对上述问题提出了对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01