[目的/ 意义] 开放政府数据网站已成为数据应用发布的重要平台,现有研究较少关注平台上数据应用的开发和利用情况,本研究旨在调查国内开放政府数据平台上数据应用开发和利用现状,分析存在的问题,以促进开放政府数据的利用。[方法/ 过程]该文以国内43 个开放政府数据平台为调查对象,通过描述性分析梳理各平台上数据应用的数量与开发主体、所属类型与主题、应用推广等基本情况。[结果/ 结论]研究结果发现:现有开放政府数据平台上的应用数量少且质量有待提高;部分应用更新维护不及时;部分应用简介和下载链接缺失;应用开发主体的积极性不高、应用的浏览和下载情况较差等。最后,针对上述问题提出了对策建议。