[1]孟显印 杨 超.我国开放政府数据应用开发的现状与问题*―――基于开放政府数据平台的分析[J].情报杂志,2020,(03):163.
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我国开放政府数据应用开发的现状与问题*―――基于开放政府数据平台的分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年03期
页码:
163
栏目:
出版日期:
2020-03-10

文章信息/Info

Title:
The Present Status and Problems of Developing Applications of Open GovernmentData in China―――Based on the Analysis of Open Government Data Platform
作者:
孟显印1 杨 超2
1. 上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030;2. 中国矿业大学公共管理学院 徐州 221116
关键词:
开放政府数据开放数据平台数据应用应用开发主体
摘要:
[目的/ 意义] 开放政府数据网站已成为数据应用发布的重要平台,现有研究较少关注平台上数据应用的开发和利用情况,本研究旨在调查国内开放政府数据平台上数据应用开发和利用现状,分析存在的问题,以促进开放政府数据的利用。[方法/ 过程]该文以国内43 个开放政府数据平台为调查对象,通过描述性分析梳理各平台上数据应用的数量与开发主体、所属类型与主题、应用推广等基本情况。[结果/ 结论]研究结果发现:现有开放政府数据平台上的应用数量少且质量有待提高;部分应用更新维护不及时;部分应用简介和下载链接缺失;应用开发主体的积极性不高、应用的浏览和下载情况较差等。最后,针对上述问题提出了对策建议。

相似文献/References:

[1]谢真强 翟 军 李红芹 程 序 刘汪洋.W3C 开放数据的元数据标准DCAT 建设进展及对我国的启示[J].情报杂志,2019,(11):167.

更新日期/Last Update: 1900-01-01