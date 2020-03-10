[1]栾 梦 孙多勇 李占锋 朱仁崎.基于GRA-SVR 的恐怖风险情报预测模型*―――以“ 一带一路”为例[J].情报杂志,2020,(03):36.
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基于GRA-SVR 的恐怖风险情报预测模型*―――以“ 一带一路”为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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36
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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Terrorism Risk Prediction Model Based on GRA-SVR―Taking "the Belt and Road" as an Example
- 作者:
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栾 梦 孙多勇 李占锋 朱仁崎
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国防科技大学系统工程学院 长沙 410073
- 关键词:
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恐怖风险; 风险预测模型; 科学知识图谱; 灰色关联分析; 支持向量回归; 一带一路
- 摘要:
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[目的/ 意义]为实现对区域恐怖风险指数的短期预测,提出一种基于灰色关联( Grey relational analysis,GRA)支持向量回归(support vector regression, SVR)的恐怖风险预测模型。[ 方法/ 过程] 引入科学知识图谱对恐怖风险要素进行识别,并根据风险要素确定衡量指标;利用灰色关联分析计算各影响指标与恐怖风险的关联度,筛选出主要的影响指标构建评估指标体系;通过网格搜索交叉验证寻优支持向量回归机参数,使用优化后的参数建立支持向量回归模型。[结果/ 结论]来自“一带一路”沿线国家2008-2018 年数据仿真结果表明,基于GRA-SVR 的恐怖风险预测模型具备更优的预测能力,该模型可在一定程度上弥补现有方法通用性不强、检测结果与恐怖风险实际发生的相关性不高等不足,为我国国家安全战略的制定和实施提供参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01