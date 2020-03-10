[1]栾 梦 孙多勇 李占锋 朱仁崎.基于GRA-SVR 的恐怖风险情报预测模型*―――以“ 一带一路”为例[J].情报杂志,2020,(03):36.
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基于GRA-SVR 的恐怖风险情报预测模型*―――以“ 一带一路”为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年03期
页码:
36
栏目:
出版日期:
2020-03-10

文章信息/Info

Title:
Terrorism Risk Prediction Model Based on GRA-SVR―Taking "the Belt and Road" as an Example
作者:
栾 梦 孙多勇 李占锋 朱仁崎
国防科技大学系统工程学院 长沙 410073
关键词:
恐怖风险风险预测模型科学知识图谱灰色关联分析支持向量回归一带一路
摘要:
[目的/ 意义]为实现对区域恐怖风险指数的短期预测,提出一种基于灰色关联( Grey relational analysis,GRA)支持向量回归(support vector regression, SVR)的恐怖风险预测模型。[ 方法/ 过程] 引入科学知识图谱对恐怖风险要素进行识别,并根据风险要素确定衡量指标;利用灰色关联分析计算各影响指标与恐怖风险的关联度,筛选出主要的影响指标构建评估指标体系;通过网格搜索交叉验证寻优支持向量回归机参数,使用优化后的参数建立支持向量回归模型。[结果/ 结论]来自“一带一路”沿线国家2008-2018 年数据仿真结果表明,基于GRA-SVR 的恐怖风险预测模型具备更优的预测能力,该模型可在一定程度上弥补现有方法通用性不强、检测结果与恐怖风险实际发生的相关性不高等不足,为我国国家安全战略的制定和实施提供参考。

相似文献/References:

[1]王 欣.“ 一带一路”沿线国家收入不平等与恐怖风险*[J].情报杂志,2020,(03):29.

更新日期/Last Update: 1900-01-01