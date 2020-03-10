[目的/ 意义]为实现对区域恐怖风险指数的短期预测,提出一种基于灰色关联( Grey relational analysis,GRA)支持向量回归(support vector regression, SVR)的恐怖风险预测模型。[ 方法/ 过程] 引入科学知识图谱对恐怖风险要素进行识别,并根据风险要素确定衡量指标;利用灰色关联分析计算各影响指标与恐怖风险的关联度,筛选出主要的影响指标构建评估指标体系;通过网格搜索交叉验证寻优支持向量回归机参数,使用优化后的参数建立支持向量回归模型。[结果/ 结论]来自“一带一路”沿线国家2008-2018 年数据仿真结果表明,基于GRA-SVR 的恐怖风险预测模型具备更优的预测能力,该模型可在一定程度上弥补现有方法通用性不强、检测结果与恐怖风险实际发生的相关性不高等不足,为我国国家安全战略的制定和实施提供参考。