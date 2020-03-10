[目的/ 意义] 发展老年科技是应对人口老龄化的有效途径,研究公众对老年科技的关注热点和情感态度对于企业明确发展重点和规划研发活动具有重要意义。[方法/ 过程] 以网络问答社区为数据源,首先采用LDA 模型抽取问答文本主题,然后分析公众对各主题的关注情况和情感态度,以及关注度和态度随时间的演化趋势。最后构建“关注度-满意度”分析框架,并结合负面评论词频分析和可视化工具,识别低满意度主题的改进空间。以知乎为例进行实证研究。[结果/ 结论]公众对老年科技的关注涉及老人助听器、保健品等10 个主题。公众对老年科技日益关注,且以积极情感为主,关注程度和态度变化在各主题间存在差异。挖掘低满意度主题的负面评论信息,能够有效识别主题相关产品和服务存在的问题和改进方向。