[1]ÁÖ Ô­ Ð» ÕÅ ÀîÂ³Ó¨ ¶¡ ˆÒ Ðí Ù© ËïÏþÁá.×¿Ô½´óÑ§ÁªÃË¹úÄÚÍâ¸ßÐ£¿ÆÑÐºÏ×÷»ú»á·¢ÏÖ*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(03):81.
µã»÷¸´ÖÆ

×¿Ô½´óÑ§ÁªÃË¹úÄÚÍâ¸ßÐ£¿ÆÑÐºÏ×÷»ú»á·¢ÏÖ*()
·ÖÏíµ½£º

¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

¾í:
ÆÚÊý:
2020Äê03ÆÚ
Ò³Âë:
81
À¸Ä¿:
³ö°æÈÕÆÚ:
2020-03-10

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

Title:
Discovery of Scientific Research Cooperation Opportunities inUniversities of the Excellence
×÷Õß:
ÁÖ Ô­ Ð» ÕÅ ÀîÂ³Ó¨ ¶¡ ˆÒ Ðí Ù© ËïÏþÁá
´óÁ¬Àí¹¤´óÑ§ ´óÁ¬ 116024
¹Ø¼ü´Ê:
×¿Ô½´óÑ§ÁªÃËÇ±ÔÚºÏ×÷¸ßÐ£ºÏ×÷¸´ÔÓÍøÂçSSCI ÂÛÎÄ
ÕªÒª:
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå]¸ßË®Æ½µÄÉç»á¿ÆÑ§¿ÆÑÐ³É¹û²ú³ö¿ÉÒÔÓÐÐ§´Ù½øÀí¹¤¿Æ´óÑ§µÄ¿ÆÑ§ÑÐ¾¿ÎÊÌâµÄ½â¾ö¡£ÑÐ¾¿×¿Ô½´óÑ§ÁªÃË¸ßÐ£Óë¹úÄÚÍâ¸ßÐ£µÄ¿ÆÑÐºÏ×÷»ú»á,Ö¼ÔÚ×î´ó»¯¿ÆÑÐÐ§ÂÊ,Îª×¿Ô½´óÑ§ÁªÃË¿ÆÑÐ¹ý³ÌÖÐºÏ×÷¶ÔÏóµÄÑ¡ÔñÌá¹©Ö¸µ¼¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì]ÒÔ×¿Ô½´óÑ§ÁªÃËÓë¹úÄÚÍâ20 Ëù¸ßÐ£10 Äê¼äµÄSSCI ÂÛÎÄÎªÊý¾ÝÔ´,½¨Á¢¹²ÓÐ»ú¹¹ºÏ×÷ÍøÂçºÍÖ÷ÌâÍøÂç,·Ö±ð½èÖúÍøÂçÂ·¾¶ÏàËÆÐÔÖ¸±êU-Katz ºÍ½ÚµãÏàËÆÐÔÖ¸±êCosine,ºâÁ¿×¿Ô½´óÑ§ÁªÃËÓë¹úÄÚÍâ¸ßÐ£¼äºÏ×÷»ú»á¡£[½á¹û/ ½áÂÛ]ÒÔºÏ×÷Ç±Á¦Öµ±íÊ¾¸ßÐ£¼äµÄºÏ×÷Ç±Á¦¸ßµÍ,´Ó¶øÍÚ¾ò³ö×¿Ô½´óÑ§ÁªÃËÓë¹úÄÚÍâ¸ßÐ£Ç±ÔÚºÏ×÷»ú»á,²¢³¢ÊÔ¸ø³öÇ±ÔÚºÏ×÷ÁìÓòÄÚµÄÑÐ¾¿Õß¡£½áºÏÇ±ÔÚºÏ×÷¶¯»úÒÔ¼°Ç±ÔÚºÏ×÷·½Ïò,¶Ô¸ßÐ£»ú¹¹¡¢¿ÆÑÐ¹¤×÷ÕßÈçºÎÀûÓÃÇ±ÔÚºÏ×÷ÐÅÏ¢¿ªÕ¹¿ÆÑÐºÏ×÷Ìá³öÏà¹Ø½¨Òé¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 1900-01-01