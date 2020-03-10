[目的/ 意义]为促进“沉睡”国防专利转化运用,军委装备发展部自2015 年起上线运营国防知识产权信息平台。国防专利信息公布机制从完全解密转变为脱密处理,是权衡国防知识产权工作运行效率和信息披露质量以后做出的重大政策转变。基于全军采购网公布的国防专利数据,评价解密和脱密两种机制的政策实施效果。[ 方法/ 过程]运用倾向得分匹配排除脱密机制对国防专利的选择性偏差,测度两种机制下信息披露质量的差异。[ 结果/ 结论]脱密机制显著降低了国防专利公开周期,提升了公开效率,通过选取军民通用性更强的专利成果脱密发布,一定程度上增加了国防专利受关注程度;但脱密形式下国防专利信息含量较低,这种公布方式总体上并未实现扩大其传播范围、增进需求方对技术成果吸收的政策初衷。