[目的/ 意义]我国的ICT 发展正处于“弯道超速”的重要阶段,机会与挑战并存,研究中美日韩4 国ICT 领域专利合作的质量效果对探寻技术知识交流的规律及模式、完善专利合作的研究、发现各国ICT 发展的异同有重要的实际意义。[方法/ 过程]该文利用1985-2017 年的USPTO 专利数据分析了中国ICT 领域专利发明人合作现状及专利质量水平,并通过泊松回归估计了发明人合作对专利质量的影响效果。[结果/ 结论] 研究结果显示:发明人合作对中国ICT 领域专利质量的提高有促进作用;虽然国内发明人合作是最主要的模式,但国际合作比国内合作更能帮助提高中国ICT 专利质量;中国和美国之间的合作最能帮助提高中国ICT 专利质量,与日本和德国的合作也都对专利质量产生促进作用,与中国台湾地区的合作使得中国ICT 专利的平均权利要求数下降,平均前向引用上升,与瑞典的合作与之相反。