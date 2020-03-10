[1]李成熙 文庭孝.我国大数据交易盈利模式研究*[J].情报杂志,2020,(03):180.
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我国大数据交易盈利模式研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年03期
页码:
180
栏目:
出版日期:
2020-03-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Profit Models of Big Data Transaction in China
作者:
李成熙 文庭孝
中南大学生命科学学院医药信息系 长沙 410013
关键词:
大数据交易大数据交易平台产品类型权利归属定价方式盈利模式
摘要:
[目的/ 意义]旨在分析国内大数据盈利模式,为大数据交易研究与实践提供参考。[ 方法/ 过程] 通过对大数据交易的主客体、权利归属和数据定价等因素进行分析,建立与大数据交易模式的逻辑关系。[结果/ 结论] 大数据交易盈利模式有大数据交易平台(中介)盈利模式、大数据交易卖方盈利模式、数据持有型大数据交易平台盈利模式、技术服务型大数据平台盈利模式四种,根据不同交易客体细分包括交易分成模式、保留数据增值收益权模式、一次性交易数据所有权模式、多次交易数据使用权模式。
更新日期/Last Update: 1900-01-01