[1]李成熙 文庭孝.我国大数据交易盈利模式研究*[J].情报杂志,2020,(03):180.
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我国大数据交易盈利模式研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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180
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Profit Models of Big Data Transaction in China
- 作者:
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李成熙 文庭孝
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中南大学生命科学学院医药信息系 长沙 410013
- 关键词:
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大数据交易; 大数据交易平台; 产品类型; 权利归属; 定价方式; 盈利模式
- 摘要:
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[目的/ 意义]旨在分析国内大数据盈利模式,为大数据交易研究与实践提供参考。[ 方法/ 过程] 通过对大数据交易的主客体、权利归属和数据定价等因素进行分析,建立与大数据交易模式的逻辑关系。[结果/ 结论] 大数据交易盈利模式有大数据交易平台(中介)盈利模式、大数据交易卖方盈利模式、数据持有型大数据交易平台盈利模式、技术服务型大数据平台盈利模式四种,根据不同交易客体细分包括交易分成模式、保留数据增值收益权模式、一次性交易数据所有权模式、多次交易数据使用权模式。
更新日期/Last Update:
1900-01-01