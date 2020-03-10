[目的/ 意义]旨在分析国内大数据盈利模式,为大数据交易研究与实践提供参考。[ 方法/ 过程] 通过对大数据交易的主客体、权利归属和数据定价等因素进行分析,建立与大数据交易模式的逻辑关系。[结果/ 结论] 大数据交易盈利模式有大数据交易平台(中介)盈利模式、大数据交易卖方盈利模式、数据持有型大数据交易平台盈利模式、技术服务型大数据平台盈利模式四种,根据不同交易客体细分包括交易分成模式、保留数据增值收益权模式、一次性交易数据所有权模式、多次交易数据使用权模式。