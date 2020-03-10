[目的/ 意义] 针对引用的具体内容挖掘领域科学家的研究重心和态度倾向,对于解决传统引文分析存在的问题具有重要价值。[方法/ 过程]以大规模生物灭绝领域为案例,收集1980-2015 年间引用Alvarez 等(1980)的全部文献,并人工提取正文中引用的具体内容。结合上下文语境,人工标注每一条引用的具体功能。借助突变度分析,发现36 年间各个时期内频次发生激增的引用关键词和引用功能,并在此基础上探讨科学知识的发展演进规律。[结果/ 结论]分析结果能够反映大规模生物灭绝领域的发展演进特点,证明引用内容分析能够解决传统引文分析面临的问题。该研究所提方法有利于从更微观的层面上把握科学知识流动的过程和规律,为科学研究者和科研管理者准确把握科学发展的脉络和趋势提供新的思路。