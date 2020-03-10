[1]陈传夫,邓支青.中国科研诚信问题的域外研究分析*[J].情报杂志,2020,(03):87.
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中国科研诚信问题的域外研究分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年03期
- 页码:
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87
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-03-10
文章信息/Info
- Title:
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A Study of Extraterritorial Information of Scientific Integrity in China
- 作者:
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陈传夫1; 2 邓支青1; 3
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1. 武汉大学信息管理学院 武汉 430072;2. 武汉大学知识产权高级研究中心 武汉 430072;3. 武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072)
- 关键词:
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科研诚信; 科技强国; 域外信息; 国际监管; 回应机制; 话语体系
- 摘要:
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[目的/ 意义]伴随着科技投入与研究成果数量的快速提升,中国的科研诚信也引起国际上的更多关注。研究域外对我国科研诚信问题的关注,对于全面加强科研诚信制度建设具有重要意义。[方法/ 过程]该文分析了来自国际科学、教育、公共社区有关中国科研诚信的信息,评估了域外关注对中国的潜在影响。[结果/ 结论]从负责任的科技强国形象建设、科研诚信国际回应机制、国际监管机制、国际话语体系等方面探讨了加强我国科研诚信建设的对策思路。
更新日期/Last Update:
1900-01-01