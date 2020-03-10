[目的/ 意义]伴随着科技投入与研究成果数量的快速提升,中国的科研诚信也引起国际上的更多关注。研究域外对我国科研诚信问题的关注,对于全面加强科研诚信制度建设具有重要意义。[方法/ 过程]该文分析了来自国际科学、教育、公共社区有关中国科研诚信的信息,评估了域外关注对中国的潜在影响。[结果/ 结论]从负责任的科技强国形象建设、科研诚信国际回应机制、国际监管机制、国际话语体系等方面探讨了加强我国科研诚信建设的对策思路。