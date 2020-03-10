[1]陈传夫,邓支青.中国科研诚信问题的域外研究分析*[J].情报杂志,2020,(03):87.
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中国科研诚信问题的域外研究分析*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年03期
页码:
87
栏目:
出版日期:
2020-03-10

文章信息/Info

Title:
A Study of Extraterritorial Information of Scientific Integrity in China
作者:
陈传夫1 2 邓支青1 3
1. 武汉大学信息管理学院 武汉 430072;2. 武汉大学知识产权高级研究中心 武汉 430072;3. 武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072)
关键词:
科研诚信科技强国域外信息国际监管回应机制话语体系
摘要:
[目的/ 意义]伴随着科技投入与研究成果数量的快速提升,中国的科研诚信也引起国际上的更多关注。研究域外对我国科研诚信问题的关注,对于全面加强科研诚信制度建设具有重要意义。[方法/ 过程]该文分析了来自国际科学、教育、公共社区有关中国科研诚信的信息,评估了域外关注对中国的潜在影响。[结果/ 结论]从负责任的科技强国形象建设、科研诚信国际回应机制、国际监管机制、国际话语体系等方面探讨了加强我国科研诚信建设的对策思路。
更新日期/Last Update: 1900-01-01