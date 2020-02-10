[目的/ 意义]产学协同创新是重要的创新模式,对不同类型产学协同创新主体的发明专利质量进行探析,以期为加快实施专利质量提升工程、建设知识产权强国、推进中国经济向高质量发展阶段转变奠定研究基础。[ 方法/过程]从1985-2016 年国家知识产权局公开发布的专利文献中提取了由高校和企业联合成功申请的发明专利,根据专利权人字段将一条专利信息转化为由一所高校和一家企业构成的二元组数据,并将高校划分为双一流和其他两类,企业划分为国企、民营、其他三类,共获得了六种不同类型的产学协同创新主体。从授权、被引、续期、权利要求项数、专利族、市场运用六维度,对产学协同创新的发明专利质量进行了剖析。[结果/ 结论]研究表明:就高校而言,双一流高校参与创造的产学专利质量颇高,而其他类型高校也在不断加强自身的知识产权建设;就企业而言,国有企业曾是创造较高质量产学专利的重要来源,民营企业与高校建立合作关系的诉求不断增强且质量不断提升,其他企业的变化不是很大;就校企合作类型而言,双一流高校与国企联合产出的发明专利质量最高。