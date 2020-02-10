[目的/ 意义]对发达国家与地区政府开放数据应用开发的调查旨在明晰其利用进展,进而形成对我国的启示性策略。[方法/ 过程]采用案例分析法,对加拿大、澳大利亚、墨西哥、新西兰、美国、欧盟的开放数据的应用开发情况从开发主体、开发方式、开发结果、下载情况、潜在效果等方面进行调查和解析,综合成效与不足,阐述对应于开发进展、利用情况、利用效果的发达国家和地区初步建构但需完善升级的应用开发体系的主要表现。[结果/ 结论]最终形成我国面向开放数据利用的应用开发优化策略:加强基础保障以完备应用开发整体建设,完善平台建设以升级应用的利用情境,构建解析机制以实现应用的成效贯通。