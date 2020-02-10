[目的/ 意义]开展美国智库关于中国问题研究成果的情报挖掘分析,有助于积累美国对华研究史料、发现美国政府经由智库透露的对华战略意图以及以他者视角反思中国发展问题,因而具有积极的现实意义。[方法/ 过程]从智库的知识权力观的理论视角出发,通过文献计量和文本分析的量化与质性混合方法,对布鲁金斯学会关于中国问题的研究报告展开抽样分析。[结果/ 结论]通过分析,梳理出布鲁金斯学会在历史维度上的中国研究热点演变过程以及其在政治、经济、社会、文化、军事、环境六个领域的中国观念框架和视角,呈现出美国智库在决策生态下从事知识生产的成果如何呈现并建构出关于中国国家的认知与战略判断。