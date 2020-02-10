[目的/ 意义] 以百度学术为代表的学术搜索引擎在学术研究中扮演越来越重要角色,文中提出百度学术用户体验信息内容研究,对推动学术搜索引擎进一步完善,促进提高学术搜索平台提供高质量的信息内容提供了参照和实验依据。[方法/ 过程]分析了百度学术搜索引擎的信息内容获取情况,确定评估指标,并从信息内容的免费性、时效性、权威性和全面性四个方面进行数据搜集和分析,同时与谷歌学术对比分析。[结果/ 结论] 通过分析和比较提出了对于百度学术信息内容完善的建议和启示。