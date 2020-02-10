[1]于 琦 张昕瑞 吴胜男 邰杨芳.Mendeley 与传统引用指标相关性的元分析*[J].情报杂志,2020,(02):191.
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Mendeley 与传统引用指标相关性的元分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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191
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Meta-analysis of the Correlation Between Mendeley and TraditionalCitation Index
- 作者:
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于 琦 张昕瑞 吴胜男 邰杨芳
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山西医科大学管理学院 太原 030001
- 关键词:
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Mendeley; 引用指标; 元分析; 相关性分析; Meta 回归分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]Web3. 0 的飞速发展使传统引用指标在学术评价中的局限性日益凸显,而Mendeley 指标因其覆盖范围广、稳定性高等特点越来越受到研究者的关注。因此对Mendeley 阅读数与传统引用指标的相关性进行分析,旨在进一步完善科研文献评价体系。[方法/ 过程] 运用元分析方法探讨Mendeley 阅读数与传统引用指标相关关系的综合效应。选取国内外关于Mendeley 阅读数与传统引用指标相关性的实证研究,最终纳入39 项研究和166个独立效应量,采用Stata14. 0 软件进行元分析。[结果/ 结论]元分析结果显示Mendeley 阅读数与被引量呈正向的强相关关系(r=0. 574)。Meta 回归分析发现:样本文献类型的调节效应最明显,而样本来源学科和被引数据源也对二者的相关关系调节效应。该文揭示了Mendeley 指标与传统引用指标的相关关系,提示在科研文献的实际评价中Mendeley 阅读数据可以作为传统引用指标的有效补充。
更新日期/Last Update:
1900-01-01