[目的/ 意义]Web3. 0 的飞速发展使传统引用指标在学术评价中的局限性日益凸显,而Mendeley 指标因其覆盖范围广、稳定性高等特点越来越受到研究者的关注。因此对Mendeley 阅读数与传统引用指标的相关性进行分析,旨在进一步完善科研文献评价体系。[方法/ 过程] 运用元分析方法探讨Mendeley 阅读数与传统引用指标相关关系的综合效应。选取国内外关于Mendeley 阅读数与传统引用指标相关性的实证研究,最终纳入39 项研究和166个独立效应量,采用Stata14. 0 软件进行元分析。[结果/ 结论]元分析结果显示Mendeley 阅读数与被引量呈正向的强相关关系(r=0. 574)。Meta 回归分析发现:样本文献类型的调节效应最明显,而样本来源学科和被引数据源也对二者的相关关系调节效应。该文揭示了Mendeley 指标与传统引用指标的相关关系,提示在科研文献的实际评价中Mendeley 阅读数据可以作为传统引用指标的有效补充。