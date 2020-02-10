[1]衣春波 许 鑫.基于网站内容指向的国内“ 双一流”高校关系网络研究[J].情报杂志,2020,(02):161.
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基于网站内容指向的国内“ 双一流”高校关系网络研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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161
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Relationship Network of "DoubleWorld-class" Universities inChina Based on Website Content-oriented Method
- 作者:
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衣春波 许 鑫
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华东师范大学经济与管理学部信息管理系 上海 200062
- 关键词:
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双一流高校; 内容指向; 高校合作; 合作网络; 关系网络
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究目前我国“双一流”高校的合作现状,对助推“双一流”高校间的合作与交流,促进我国“双一流”高校早日成为“世界一流”大学具有重要参考意义。[方法/ 过程]选取“双一流”高校中的36 所A 类高校为研究目标,基于网站内容指向网络方法,在搜索引擎中收集高校网站信息容量数据与关系数据,构建A 类高校网站内容指向关系网络,并在此基础上对整体网络、子网以及相关内容指向进行分析。[ 结果/ 结论] 研究发现,36 所A 类高校之间的合作关系不管是在数值分布还是区域分布上,都具有不平衡性,在合作关系上具有长尾特征,其中复旦大学、中南大学在合作交流关系中表现突出。相较于基于合著论文、合作专利、网站报道的研究,网络内容指向研究方法更能表现出高校之间的隐性合作关系,并且具有时效性和权威性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01