[目的/ 意义]研究目前我国“双一流”高校的合作现状,对助推“双一流”高校间的合作与交流,促进我国“双一流”高校早日成为“世界一流”大学具有重要参考意义。[方法/ 过程]选取“双一流”高校中的36 所A 类高校为研究目标,基于网站内容指向网络方法,在搜索引擎中收集高校网站信息容量数据与关系数据,构建A 类高校网站内容指向关系网络,并在此基础上对整体网络、子网以及相关内容指向进行分析。[ 结果/ 结论] 研究发现,36 所A 类高校之间的合作关系不管是在数值分布还是区域分布上,都具有不平衡性,在合作关系上具有长尾特征,其中复旦大学、中南大学在合作交流关系中表现突出。相较于基于合著论文、合作专利、网站报道的研究,网络内容指向研究方法更能表现出高校之间的隐性合作关系,并且具有时效性和权威性。