[目的/ 意义]孙子基于春秋之前的反情报工作实践,初步总结了较为系统的反情报理论。挖掘孙子反情报理论的内涵和价值,对于建设具有中国特色的情报理论,具有重要启示意义。[ 方法/ 过程] 重点对《孙子兵法》的反情报理论进行认真梳理和总结,并结合西方现代情报分析理论的发展等,探讨其影响和贡献等。[结果/ 结论] 孙子反情报理论是中国古典情报理论的代表作,对中国古代反情报工作实践产生了深远影响。