[1]熊剑平 梁 舟.孙子反情报思想研究*[J].情报杂志,2020,(02):1.
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孙子反情报思想研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Sun Tzu’s Counter-Intelligence Thought
- 作者:
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熊剑平 梁 舟
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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《孙子兵法》; 反情报思想; 反情报理论; 情报史; 反情报工作
- 摘要:
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[目的/ 意义]孙子基于春秋之前的反情报工作实践,初步总结了较为系统的反情报理论。挖掘孙子反情报理论的内涵和价值,对于建设具有中国特色的情报理论,具有重要启示意义。[ 方法/ 过程] 重点对《孙子兵法》的反情报理论进行认真梳理和总结,并结合西方现代情报分析理论的发展等,探讨其影响和贡献等。[结果/ 结论] 孙子反情报理论是中国古典情报理论的代表作,对中国古代反情报工作实践产生了深远影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01