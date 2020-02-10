[1]相丽玲 贾 昆.中外个人数据保护标准研究进展与未来趋势分析*[J].情报杂志,2020,(02):85.
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中外个人数据保护标准研究进展与未来趋势分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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85
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Research Progress and Future Trend of Personal Data ProtectionStandards at Home and Abroad
- 作者:
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相丽玲 贾 昆
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山西大学经济与管理学院 太原 030006
- 关键词:
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数据保护; ISO; 数据合规; 标准; 个人信息; 个人数据
- 摘要:
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[目的/ 意义]大数据时代,个人数据保护标准正在成为中外企业规避“数据合规”风险的行动指南,了解中外个人数据保护标准的发展进程,分析目前学术研究现状与未来趋势具有重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]运用文献研究法及CiteSpace 和Excle 工具分析了中外个人数据保护标准的发展历程、研究动态及其主要研究内容与学术观点。[结论/ 结果]国内外个人数据保护标准的发展均以本国的立法为基础,国际、区域、国家三位一体的个人数据保护标准体系正在形成,国际间标准的适用性问题,特别是企业面对“数据合规”风险的问题,将成为未来个人数据保护标准的研究方向。
更新日期/Last Update:
1900-01-01