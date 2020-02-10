[目的/ 意义]大数据时代,个人数据保护标准正在成为中外企业规避“数据合规”风险的行动指南,了解中外个人数据保护标准的发展进程,分析目前学术研究现状与未来趋势具有重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]运用文献研究法及CiteSpace 和Excle 工具分析了中外个人数据保护标准的发展历程、研究动态及其主要研究内容与学术观点。[结论/ 结果]国内外个人数据保护标准的发展均以本国的立法为基础,国际、区域、国家三位一体的个人数据保护标准体系正在形成,国际间标准的适用性问题,特别是企业面对“数据合规”风险的问题,将成为未来个人数据保护标准的研究方向。