[1]田世海 董月文 王 健.网民舆情偏好挖掘及应用研究*―――以EGE 推荐模型为例[J].情报杂志,2020,(02):108.
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网民舆情偏好挖掘及应用研究*―――以EGE 推荐模型为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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108
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Internet Users’ Preferences Mining and Application Research:Taking the EGE Recommendation Model as an Example
- 作者:
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田世海1 董月文1 王 健2
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1. 哈尔滨理工大学经济与管理学院 哈尔滨 150040;2. 哈尔滨理工大学机械动力工程学院 哈尔滨 150040
- 关键词:
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舆情偏好; 舆情事件推荐; 网络表示学习(NRL); EGE 推荐模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]挖掘网民舆情偏好,推荐网民感兴趣的舆情事件,解决“信息过载”背景下网民信息筛选难题、提高信息获取效率;提升平台用户体验,增加用户黏度。[方法/ 过程]基于NRL 理论和思想构建EGE 推荐模型,挖掘网民舆情偏好、推荐舆情事件。首先收集、预处理数据生成舆情事件共现网络;然后运用NRL 相关算法得到舆情事件的低维向量表示,用高斯分布函数和已访问事件低维向量表示反映网民偏好,融入softmax 与负采样以降低复杂度;最后对网民未关注的事件打分,运用KNN 算法得到高评分事件集合TOP-M。加入当期其它类别的高关注度舆情事件形成最终的推荐列表。[结果/ 结论]基于网民历史访问记录运用舆情事件EGE 推荐模型,能够有效地预测并推荐满足网民兴趣偏好的事件。
更新日期/Last Update:
1900-01-01