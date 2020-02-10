[1]苏红红 郭 锐.网络恐怖主义国际治理的制度困境与优化路径[J].情报杂志,2020,(02):20.
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网络恐怖主义国际治理的制度困境与优化路径()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年02期
- 页码:
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20
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-02-10
文章信息/Info
- Title:
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Institutional Dilemma and Optimized Path of Cyber- Terrorism International Governance
- 作者:
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苏红红 郭 锐
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吉林大学行政学院 长春 130012
- 关键词:
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网络恐怖主义; 国际治理; 治理制度; 制度困境; 网络安全; 网络空间命运共同体
- 摘要:
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[目的/ 意义]近年来,网络恐怖主义已经成为恐怖主义重要的新形式,为应对其威胁,国际社会已构建起了多层次的治理制度架构。但这一架构存在多重制度困境。如何突破这种困境成为亟需解决的关键性问题。[ 方法/过程]通过文本分析、案例研究,全面分析了网络恐怖主义国际治理的制度架构、制度困境及其成因。[ 结果/ 结论]网络恐怖主义国际治理面临着治理制度的碎片化、制度发展程度的低阶性、制度落实能力的有限性和制度主体关系的矛盾性等多重制度困境。要消解这种制度困境,国际社会需要从构建网络空间命运共同体、树立包容性价值共识、构建互动性机制体系、完善国际性法律法规和形成整合性顶层设计五个方面入手,推进治理制度的发展完善。
更新日期/Last Update:
1900-01-01