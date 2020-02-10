[目的/ 意义]近年来,网络恐怖主义已经成为恐怖主义重要的新形式,为应对其威胁,国际社会已构建起了多层次的治理制度架构。但这一架构存在多重制度困境。如何突破这种困境成为亟需解决的关键性问题。[ 方法/过程]通过文本分析、案例研究,全面分析了网络恐怖主义国际治理的制度架构、制度困境及其成因。[ 结果/ 结论]网络恐怖主义国际治理面临着治理制度的碎片化、制度发展程度的低阶性、制度落实能力的有限性和制度主体关系的矛盾性等多重制度困境。要消解这种制度困境,国际社会需要从构建网络空间命运共同体、树立包容性价值共识、构建互动性机制体系、完善国际性法律法规和形成整合性顶层设计五个方面入手,推进治理制度的发展完善。