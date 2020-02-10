[1]苏红红 郭 锐.网络恐怖主义国际治理的制度困境与优化路径[J].情报杂志,2020,(02):20.
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网络恐怖主义国际治理的制度困境与优化路径()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年02期
页码:
20
栏目:
出版日期:
2020-02-10

文章信息/Info

Title:
Institutional Dilemma and Optimized Path of Cyber- Terrorism International Governance
作者:
苏红红 郭 锐
吉林大学行政学院 长春 130012
关键词:
网络恐怖主义国际治理治理制度制度困境网络安全网络空间命运共同体
摘要:
[目的/ 意义]近年来,网络恐怖主义已经成为恐怖主义重要的新形式,为应对其威胁,国际社会已构建起了多层次的治理制度架构。但这一架构存在多重制度困境。如何突破这种困境成为亟需解决的关键性问题。[ 方法/过程]通过文本分析、案例研究,全面分析了网络恐怖主义国际治理的制度架构、制度困境及其成因。[ 结果/ 结论]网络恐怖主义国际治理面临着治理制度的碎片化、制度发展程度的低阶性、制度落实能力的有限性和制度主体关系的矛盾性等多重制度困境。要消解这种制度困境,国际社会需要从构建网络空间命运共同体、树立包容性价值共识、构建互动性机制体系、完善国际性法律法规和形成整合性顶层设计五个方面入手,推进治理制度的发展完善。
更新日期/Last Update: 1900-01-01