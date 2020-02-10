[目的/ 意义]反情报作为情报工作的重要方面,亦需要完善的管理制度为其保驾护航,美国国家反情报管理制度发轫较早却发展缓慢,直到21 世纪初才完全建立,剖析美国国家层面的反情报管理制度不仅可以厘清其国家反情报工作的发展脉络,亦可以为我国提供参考。[方法/ 过程] 通过历史文献法和归纳法,对美国国家反情报管理制度的背景、发展历程、建设特点进行细致剖析。[结果/ 结论]美国反情报管理制度发展至今大致经历了制度初创、作为有限和大力转改三个时期,是一种由高层驱动、以协调为主的管理制度,仍有较大的发展空间。