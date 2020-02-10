[目的/ 意义] 法律文本中的国家情报工作运行机理是一个值得研究的情报学命题,将词频统计法作用于现行立法文本,从而实现国家情报工作研究的新方法输入,对于新时代中国情报学学科范式演进具有推动作用。[ 方法/ 过程]《中华人民共和国国家情报法》是我国情报法律体系中的重要组成部分,运用词频统计分析法对该部法律文本进行主题分布研究,并借助社会网络分析软件刻画目标词和各项条文之间的亲密度,有助于挖掘文本背后所藏有的国家情报工作知识信息。[结果/ 结论] 通过定量与定性相结合的研究方法解读《中华人民共和国国家情报法》,可以发现,国家情报工作运行机理具体包括:工作宗旨层面上的民本性与民族性、机构职权层面上的合比例性、组织保障层面上的全面性、法律责任则层面上的责权一体性。