[1]商 瀑.论国家情报工作的运行机理*―――基于《中华人民共和国国家情报法》词频统计与分析[J].情报杂志,2020,(02):5.
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论国家情报工作的运行机理*―――基于《中华人民共和国国家情报法》词频统计与分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年02期
页码:
5
栏目:
出版日期:
2020-02-10

文章信息/Info

Title:
On the Operation Mechanism of National Intelligence WorkStatistics and Analysis of Word Frequency Based on "National Intelligence Law of thePeople’s Republic of China"
作者:
商 瀑
福建警察学院 福州 350007
关键词:
中华人民共和国国家情报法国家情报工作词频统计运行机理社会网络分析
摘要:
[目的/ 意义] 法律文本中的国家情报工作运行机理是一个值得研究的情报学命题,将词频统计法作用于现行立法文本,从而实现国家情报工作研究的新方法输入,对于新时代中国情报学学科范式演进具有推动作用。[ 方法/ 过程]《中华人民共和国国家情报法》是我国情报法律体系中的重要组成部分,运用词频统计分析法对该部法律文本进行主题分布研究,并借助社会网络分析软件刻画目标词和各项条文之间的亲密度,有助于挖掘文本背后所藏有的国家情报工作知识信息。[结果/ 结论] 通过定量与定性相结合的研究方法解读《中华人民共和国国家情报法》,可以发现,国家情报工作运行机理具体包括:工作宗旨层面上的民本性与民族性、机构职权层面上的合比例性、组织保障层面上的全面性、法律责任则层面上的责权一体性。
更新日期/Last Update: 1900-01-01